بسبب الهرمونات.. الربو يصيب النساء أكثر من الرجال

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، ونشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”، أن المرأة أكثر عرضة من الرجال من حيث الإصابة بالربو.

• النساء أكثر عرضة من الرجال

>وقام العلماء بتحليل بيانات لأكثر من 2000 مريض عولجوا من الربو ويحتاجون إلى دخول المستشفى، وعلى الرغم من أن الرجال والنساء كانت لديهم عوامل الخطر مماثلة، ما زالت النساء 60 فى المئة أكثر عرضة لدخول المستشفى.

ووفقا للدراسة التى نشرت 5 مايو فى دورية حوليات الحساسية والربو وعلم المناعة، قال الدكتور جيمس سابليت، رئيس الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، إنه معروف بعد سن البلوغ، إن الربو أكثر شيوعاً فى النساء أكثر من الرجال.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة روز الصدع، أستاذة مساعدة إكلينيكية بطب الطوارئ فى جامعة ماريلاند فى بالتيمور، إن هناك عدة أسباب محتملة تفسر لماذا النساء يصبن بنوبات الربو أكثر من الرجال، وهو أن النساء يعانين من ضيق التنفس بشكل مختلف عن الرجال.

• الهرمونات الجنسية أهم الأسباب

>وأضاف الباحثون أن الهرمونات الجنسية الأنثوية تلعب دورا هاما فى فرص الإصابة بالربو، بالإضافة إلى الاختلاف فى السلوكيات الصحية.