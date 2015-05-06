بالصور.. افتتاح مؤتمر قسم علاج الأورام بطب قصر العينى بحضور نخبة من الجراحين

انطلق اليوم المؤتمر الـ20 لقسم علاج الأورام بطب قصر العينى بالتعاون مع جامعة الأزهر وجامعة المنوفية، المنعقد فى الفترة من 6 إلى 8 مايو الجارى.

وقال الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد فى مجال الأورام، خاصة أورام الثدى والرئة والكبد والمثانة.

ويشارك فى المؤتمر خبراء أجانب منهم البروفيسور مارك بيجرام أستاذ بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، المسئول عن وضع الخطوط الاسترشادية لأورام الثدى، كما شارك فى المؤتمر الدكتور غسان أبو ألفا المسئول عن وضع بروتوكولات علاج أورام الكبد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى إن المؤتمر يهدف إلى جمع التبرعات المادية لخدمة مرضى الأورام بكليات الطب قصر العينى والأزهر والمنوفية، وستوزع الأموال على هذه الأقسام المشاركة فى المؤتمر بالتساوى.

وأشار إلى أن الهدف الثانى هو التعليم الطبى المستمر لجميع من شاركوا فى علاج المرضى من أطباء " أورام وتحاليل طبية وأنسجة وأطباء الأشعة" وصيادلة وتمريض، ولكل منهم برنامج مخصص له، وذلك لإيماننا بأهمية جميع من يشاركون فى علاج المريض، وأنه ليس الطبيب بمفرده الذى يؤدى هذا الدور، وإنما العوامل المساعدة مثل الصيادلة والتمريض هم بنفس الأهمية للوصول إلى نتائج مرتفعة للمرضى.



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افتتاح مؤتمر قسم علاج الأورام بطب قصر العينى



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دكتور محسن مختار



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دكتور محسن مختار



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دكتور حمدى عبد العظيم



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دكتورة نجلاء عبد الرازق والدكتورة نوران حسين خلال المؤتمر



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خلال افتتاح المؤتمر