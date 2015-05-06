ثلاثة عطور تحتفل بتفتح الأزهار من Jo Malone

مجموعة تضم شذى الزهور المتفتحة المحببة والأطيب على الإطلاق

يتجسد فيها إحساس موسم الربيع الممتع والمبهج.

ساكورا تشيري بلوسوم Sakura Cherry Blossom ، عطر زهوري رقيق،

يمتزج بنفحات من الورد والبيرغموت المتألق.

إكزوتيك أوسمانثوس بلوسوم Exotic Osmanthus Blossom عطر يفوح بنفحاته

الشاطئية الغضة، مع طبقة من البيتيتغرين. ويكشف الخوخ الأصفر الغض

عن جوهر عطر بلام بلوسوم Plum Blossom المتفتح.

عطور آسرة وسلسة كلٌّ بطريقته.

تقول سيلين رو، مديرة قسم العطور لدى جو مالون لندن:

"لطالما كانت العطور الزهورية هي الأكثر انتشاراً

بين النساء ولكنهن اليوم يبحثن عن نوع مختلف

من التعبير الزهوري. إننا نربط عبير باقات الزهور التقليدية المندفع

مع جداتنا بينما يكون عبير الزهور المتفتحة منتعشاً،

طبيعياً، أساسياً وأسهل في التطبيق".

محدودة الإصدار

متوفرة ابتداءً من مايو 2015

ساكورا تشيري بلوسوم Sakura Cherry Blossom

أوسمانثوس بلوسوم Osmanthus Blossom

بلام بلوسوم Plum Blossom