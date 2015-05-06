مجموعة NARS بالوان الصيف

يضيف كريستوفر كاين لمسته الجماليّة المميّزة إلى NEONNEUTRAL، الإصدار المحدود لمجموعة من الدرجات والتركيبات غير التقليديّة المستوحاة من طبيعة النيون، يرافقها تدرّج الألوان الفاتحة المكمِّل.

يتواجد النيون في الطبيعة كعنصر كيميائي يميّزه توهجّه الكهربائي. لكنّ ألوان النيون الخاصّة بكريستوفر كاين محايدة وأساسيّة، توازن بين الحيويّة والأناقة وتمنح الإطلالة طاقة جديدة.

تمزج مجموعة Christopher Kane for NARS بتوازنٍ مثالي بين الألوان الزاهية الجريئة ودرجات الألوان اللّحمية الطبيعيّة لتأتي النتيجة إصداراً جديداً من الألوان المحايدة. يضفي الذهبي المائل إلى الوردي المتقزح والليلكي المائل إلى الوردي والبنفسجي جمالية على العينين، وتظهر حمرة الخدود مع اللّون البيج الناعم أو الوردي الفاقع. أما لون الشفتين فيتشبّع بلون الوردي النيوني واللون المرجاني فائقي اللمعان واللذين يتركان أثرًا خفيفًا بعد أن يختفي اللّمعان.

تعاون في مجال الموضة

منذ عام 2012 والتعاون قائمٌ بين Christopher Kane وNARS في أسبوع الموضة في لندن ويستمر لكلّ موسم وحتّى اليوم لابتكار إطلالات مشرقة على منصة عرض الأزياء تتميّز ببشرة خالية من الشوائب وحواجب جريئة. يتشارك الإثنان شغفاً للألوان النابضة بالحياة يُتوّجه إبداع غير تقليدي. فللمصمّم كاين قدرة على إيجاد الجمال في عناصر غير تقليدية، ولماركة NARS مقاربة جريئة للماكياج وطريقة وضعه، ومن هنا أوجد تعاون على مستوى أعمق.

تتضمن مجموعة Christopher Kane for NARS ظلال عيون وأحمر خدود وملمعات شفاه وأقلاماً متعددة الاستعمالات. وتظهر هذه المجموعة تصاميم كاين غير التقليديّة والجريئة متمازجةً مع فلسفة NARS الرمزيّة حول الجمال الجريء.

"على المكياج أن يكون كخزانة الملابس. إنه يتعلق بإضافة الألوان التي تترك أكبر تأثير عليك"- فرانسوا نارس، مؤسس ومدير إبداعي.

"عادةً ما استعمل ألوان النيون كألوان محايدة إذ تضفي انتعاشاً وتشكل مصدر وحي."- كريستوفر كاين

لمحة عن كريستوفر كاين

يعرف المصمم الاسكتلندي كريستوفر كاين كواحد من أكثر المواهب المثيرة للاهتمام في عالم الموضة نظرًا إلى رؤيته الحديثة وتلاعبه الذوّاق بالأقمشة والتصاميم لابتكار إطلالة أنثوية قوية وصارخة. بعد تخرجه من كلية سنترال سانت مارتينز للفنون والتصميم في لندن، عمل على مجموعة أزياء Atelier Versace ليُعيّن من بعدها المدير الإبداعي لمجموعة Versus للملابس الجاهزة لعلامة Versace عام 2009. منذ تقديمه عرضه المستقل في خلال عرض صيف/خريف 2006 في أسبوع لندن للموضة، سمّي كاين مصمم العام الأسكتلندي مرتين. وحصد عام 2009 جائزة أفضل مجموعة في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية، وكان الفائز بجائزة Fashion Fund المنظمة من قبل مجلة Vogue والمجلس البريطاني للموضة في عام 2011. وحتى هذا اليوم، يستمر كاين بتلقّي المديح حول رؤيته الحديثة عن الموضة وقدرته الفريدة على تحويل مواد وطبعات غير تقليديّة إلى تصاميم مرغوبة.

لماذا قررت العمل مع NARS ولمَ الآن؟

لطالما كانت NARS شريكاً قديماً وقيماً بالنسبة لنا لذا أتى هذا التعاون في مكانه الصحيح. تتمتع علامة NARS بنظرة جمالية جريئة ومبدعة تميّزها وأنا متحمس لأشارك ما صنعناه معًا.

هل يمكنك أن تخبرنا عن مجموعة الألوان وهل هي الألوان التي تميز كريستوفر كاين؟

تستند مجموعة الألوان إلى مشغولات جُمعت من مجموعاتنا الماضية مثل مشبك الأمان ومسامير التثبيت التي نتميّز بها. عكست هذه القطع بطبيعة الحال ثلاث تدرّجات ألوان عرف بها كريستوفر كين: ألوان النيون الجريئة الكلاسيكية، والألوان اللّحمية، والتقزح اللّوني العصري. هذه الألوان هي التي تميز العلامة التجارية، وأردنا أن نقدّم هذا الأمر في أنقى معانيه.

هل يمكنك أن تخبرنا عن المنتجات النهائية التي اخترتها لهذه المجموعة؟

إنّ المجموعة عبارةٌ عن باقة ألوان كاملة تضمّ مستحضرات للعيون والشفاه والخدّين وتجمع بين فلسفة NARS الرمزية والجريئة للجمال ونظرتنا الجمالية للتصميم.