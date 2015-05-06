ديالا مكي تكشف عن محتويات حقيبتها البحريّة

لقد جاء موسم البحر والشاطئ أخيراً! وحان موعد إخراج ملابس السباحة، وفتح المظلات، والاستعداد للاسترخاء تحت أشعة الشمس. موسم الشاطئ يعتبر فترة مميزة لتنظيم النشاطات المثالية التي تعزز الروابط الأسرية بين أفراد العائلة، والأحباء والمقرّبين. ولكن، تحضير حقيبة الشاطئ ليس أمراً ممتعاً في معظم الأوقات. لذلك، تحدثنا مع ديالا مكي، المضيفة التلفزيونية والصحافية المتخصصة بالأزياء، لتعرفنا على أهم خمس أشياء يجب تجهيزنا لنتأكد من الاستمتاع بيوم جميل وخال من أي ضغوطات على الشاطئ:

• واقي شمسي بدرجة حماية عالية، ضروري جداً كونه الطريقة الوحيدة لحماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية. عليك وضع القليل منه على وجهك وجسمك.

• حافظي على لمعان شعرك وحصوله على التغذية الجيدة عند الجلوس تحت أشعة الشمس باستخدام بانتين بديل الزيت (Pantene Oil Replacement)، المنتج الملء بالمكوّنات والغني بالكريم الذي يمكن وضعه على الشعر الجاف أو الرطب. بانتين بديل الزيت يدمج مجموعة متنوعة من المكوّنات الفعالة التي تستهدف وتتعامل مع العديد من مشاكل الشعر في فصل الصيف. وتقدم تركيبته متعددة المكونات نتائج عديدة وتضمن لشعرك اللمعان، والترطيب، والإشراق، والحماية، فضلاً عن النعومة، وإصلاح التلف!

• النظارات الشمسية ضرورة إلزامية. تخيلي هذا: لديك كتاب رائع وأنت متلهفة لتبدأي بقراءته تحت أشعة الشمس، ولكن كلما تحاولين فتح صفحة جديدة، تضرب أشعة الشمس عينيك بشكل يجعل القراءة أمر بالغ الصعوبة! النظارات الشمسية يمكنها مساعدتك في منع حدوث ذلك، والتأكد من عدم تشكّل التجاعيد حول منطقة العين.

• من الهام جداً الحفاظ على ترطيبك خلال الطقس الحار. عليك شرب الماء بشكل منتظم، لا تنتظري حتى الشعور بالعطش!

• احملي معك دائماً منشفة وملابس إضافية. فهل يمكنك الجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالشاطئ إذا لم تتمكني من تجفيف نفسك، أو إذا كنت مشغولة بتجفيف ملابسك؟