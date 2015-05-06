عيون شابة إلى الأبد مع Clarins

ابتكار يكافح علامات التقدّم في السن Super Restorative Total Eye

Concentrate

يسخّر الفوائد النباتية في تركيبة عالية الفعالية تستهدف منطقة العين بالكامل من جهة لأخرى. مستحضر للعناية بالبشرة مستوحى من دراسة لم يسبق لها مثيل

تقول آلاف النساء حول العالم إنّ عيونهنّ هي مصدر القلق الجمالي الرقم واحد بالنسبة إليهنّ*.ولفهم السبب الذي يجعل من بعض العيون تبدو وكأنّها تتغيّر أكثر من عيون أخرى مع مرور الوقت، اعتمد قسم البحوث في كلارنس على خبرات الدار في مجال العناية بمحيط العين والتي تمتدّ على مدى خمسين عاماً، وأطلق بالتالي دراسةً مورفولوجية غير مسبوقة: دراسة استثنائية تهدف إلى فهم سبب تكوُّن علامات تقدّم في السن التي تظهر في منطقة العين بعد سنّ الـ 50.

قوّة النباتات في تركيبة عالية الفعالية

تستهدف منطقة العين بكاملها من جهة لأخرى لمكافحة العلامات الواضحة لتقدّم البشرة في السن بصورة غير مسبوقة.

الحلّ الكامل لمكافحة علامات تقدّم البشرة في السن والذي يقدّم استجابةً مكثّفة لا تقتصر على منطقة محيط العين فحسب.

قوّة النباتات في تركيبة عالية الفعالية تعمل على العناية بمحيط العين من جهة لأخرى

حدّدت كلارنس سبباً رئيسياً مسؤولاً عن التغيّرات اللاحقة بكافة هذه "العلامات الدالة على شباب البشرة":

فقدان كثافة البشرة.

لمكافحة ذلك، أدرجت كلارنس في تركيبة هذا المستحضر الاستثنائي للعناية بالبشرة مستخلصاً عضوياً فعّالاً من نبتة هارونغانا، وهو مكوّن استثنائي من كلارنس يمتاز بخصائص تُجدّد البشرة وتنعشها.

ويعتبر هذا المكوّن النباتي من المكوّنات الأساسية في كريمات Super Restorative Day and Night وأثبت أنّه أكثر فعاليةً من الريتينول، وهو الجزيء الرائد في مكافحة علامات تقدّم البشرة في السن. كما يمتاز المكوّن بخصائص استثنائيةً تعطي نتائج فعّالةً في محيط العين من جهة لأخرى.

ويسمح الجمع ما بين هذا المكوّن النشط والفعّال ورباعي البيبتيد المكافح لعلامات تقدّم البشرة في السن بتجديد البشرة على كافة المستويات.

ويوماً بعد يوم، سيبدو جفناك "أكثر تماسكاً" ويصبح مظهر التجاعيد العميقة أقلّ بروزاً بصورة واضحة.

الرعاية الكاملة لمكافحة علامات تقدّم البشرة في السن في محيط العين

لتدقيم حلّ كامل، عُزّز هذا المستحضر الذي يكافح علامات تقدّم البشرة في السن بمكوّنات نشطة تكافح الانتفاخ تحت العين والهالات السوداء:

مستخلص شجرة ألبيزيا. تساعد الفوائد الإضافية لشجرة أخرى تنمو في آسيا على منع تثبيت الجلوكوز وإبطاء تكوّن الهالات السوداء مع التقدّم في السن1. وهي تترافق مع الإيسكين المستخرج من كستناء الحصان وهو مكوّن نشط مع فوائد تجفيف مُعترف بها.

مستخلص الغوارانة وهي شجرة مقدّسة تنمو أساساً في غابة الأمازون. وهو غني بالكافيين مع خصائص حالّة للشحميات بهدف التقليل من مظهر الانتفاخ الدائم تحت العينيْن1.

وبما أنّ تقدّم البشرة في السنّ يعني أيضاً فقدان مرونتها وإضعاف الرموش

يكتنز مستحضر Super Restorative Total Eye Concentrate بزبدة كوبواسو المستخرجة من شجرة تنمو في البرازيل وتنتج فاكهة كثيرة العصارة ولذيذة لتغذية البشرة وتهدئتها، فضلاً عن دي بانثينول أو البرو فيتامين بي 5 لتعزيز جمال الرموش.

تركيبة عالية الفعالية

يجدّد البشرة و"يشدّها" ويكافح التجاعيد والانتفاخ والهالات السوداء تحت العيون...

يعمل مستحضر Super Restorative Total Eye Concentrate على منطقة العين بالكامل وبالتحديد على العلامات الأساسية الخمس المسؤولة عن إضفاء مظهر شبابي على البشرة.