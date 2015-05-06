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بالصور: محلب يتفقد شركة “جوشي” أكبر مصنع للفايبر جلاس على مستوى العالم بالسخنة

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بالصور: محلب يتفقد شركة “جوشي” أكبر مصنع للفايبر جلاس على مستوى العالم بالسخنة بالصور: محلب يتفقد شركة “جوشي” أكبر مصنع للفايبر جلاس على مستوى العالم بالسخنة

محلب مع مسؤلي شركة جوشي

استكمل رئيس مجلس الوزارء، المهندس ابراهيم محلب، زيارته إلى منقطة شمال غرب خليج السويس بزيارة شركة جوشي الصينية والمنطقة الأقتصادية، يرافقه وزراء النقل والكهرباء والاستثمار والتعليم الفنى ومحافظ السويس.

 واستمع محلب ، إلى شرح من المسئولين عن شركة تيدا، عن أهم المشروعات التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية فى أرض شركة تيدا والبالغ مساحتها 7.5 كليو.

 ومن جانبهم، قال مسئولوا الشركة جوشى، أكبر مصنع للفايبر جلاس على مستوى العالم، أن التكلفة الإجمالية للشركة بلغت 520 مليون دولار، ليتم ذلك بناء أكبر قاعدة تصنيع للفايبر جلاس بقارة افريقيا بطاقة 200 الف طن. وتتكون المرحلة الأولى من خط إنتاج بطاقة 80 الف طن من الفايبر جلاس وذلك باستخدام المعدات الأحدث على مستوى العالم فى تصنيع الألياف الزجاجية، وبإجمالى إستثمارات يصل إلى 223 مليون دولار وتتكون المرحلة الثانية من خط إنتاج بطاقة 80 الف طن، أيضاً وتم الحصول على موافقة الهيئة العامة لتنمية الصناعية ويبدأ الإنتاج بالمرحلة الثالثة من المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 40 الف طن سنويا فى عام 2017.

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