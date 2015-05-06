منتدى الاقتصاد العربي يتطلع لوضع خارطة طريق تعيد الوطن العربي لمسار التنمية

شارك الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، وعمرو موسي الأمين السابق للجامعة العربية، في منتدى الاقتصاد العربي الذي عقد أمس تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، بتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال، وذلك بالإشتراك مع مصرف لبنان وجمعية المصارف في لبنان، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كما شارك السفير المصري في لبنان، الدكتور محمد بدر الدين زايد، وأسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من رجال الأعمال المصريين. جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية.

ومن الجانب اللبناني، شارك رئيس الوزراء تمام سلام, وفؤاد السنيورة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الكتلة النيابية لتيار المستقبل، ووزراء المالية والاقتصاد والصناعة والطاقة والبيئة والتنمية الإدارية، كما شارك رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، وعدد من ممثلي البنوك وكبار الشركات ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، ومن الجانب العربي شارك عدد من الوزراء السابقين والخبراء ومسئولي شركات من السودان والأردن والكويت، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين حوالي 450 مشاركًا.

وتناولت الجلسات الأوضاع والتطورات الإقليمية العربية العديدة التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة، وآثارها السلبية علي الإقتصاديات العربية، وإن كانت تحمل رؤية إيجابية من حيث التطلع لتجاوز تلك المرحلة، من خلال وضع خارطة طريق اقتصادية وإجتماعية تعيد الوطن العربي لمسار التنمية. كما تم تخصيص جلسة لتناول أوضاع الاقتصاد اللبناني.

وخصصت جلسة حول الإقتصاد المصري، تحدث خلالها وزير التموين حول فرص الإستثمار في مصر، كما تحدث السفير المصري حول العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، وفرص زيادة الصادرات المصرية من خلال خطة متكاملة، بينما تضمنت مداخلة أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الفرص المتنوعة للإستثمار الخارجي في هذا المجال، كما تحدث أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيراً إلي تنوع فرص الإستثمار الخارجي في مصر.