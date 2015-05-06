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مصر تشارك في اجتماع لجان التضامن العربية بالقاهرة.. وتؤكد: القضية الفلسطنية قضيتنا

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مصر تشارك في اجتماع لجان التضامن العربية بالقاهرة.. وتؤكد: القضية الفلسطنية قضيتنا مصر تشارك في اجتماع لجان التضامن العربية بالقاهرة.. وتؤكد: القضية الفلسطنية قضيتنا

السفير عبد الرحمن صلاح

شارك السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، نيابةً عن وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الإفتتاحية لإجتماع لجان التضامن العربية السادس والعشرون في إطار منظمة التضامن للشعوب الإفريقية والآسيوية، والذي بدأ فعالياته اليوم 6 مايو 2015 ويستمر علي مدار يومين.

 وألقى السفير عبد الرحمن صلاح، كلمة نيابة عن الوزير في الجلسة الافتتاحية، والتي أشار خلالها إلي التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية، وعلي رأسها ظاهرة الإرهاب وكذلك عدم استقرار الأوضاع في عدد من الدول العربية، خاصةً في ليبيا واليمن وسوريا والعراق.

 كما استعرض الجهود المصرية في مجال محاربة الإرهاب علي كافة المستويات داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا علي ضرورة تكاتف جميع الأطراف والتعامل الشامل مع تلك الظاهرة والتصدي للأفكار المتطرفة من أجل إستئصال الإرهاب من جذوره. كما عرض المواقف والسياسات التي تنتهجها للتعامل مع التطورات الجارية علي الساحة العربية وبما يهدف إلي صون الأمن القومي العربي وحماية وإستقرار الشعوب والدول العربية من كافة المخاطر والتهديدات التي تحيط بها.

 وقد أكد مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، علي أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال القضية المحورية لمصر والعرب جميعاً، مشددًا علي دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المشروعة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبهم، أثني منظموا الإجتماع علي اهتمام وزارة الخارجية المصرية بالمشاركة في هذا الحدث، وبما يؤكد دعم مصر لجهود منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية لتحقيق التنمية وضمان السلام والأمن الدائمين، كما أشادوا بالدور الذي لعبته وزارة الخارجية للإعداد لهذا الاجتماع من خلال ترحيبها دوماً بالتواصل مع القائمين عليه لضمان إنجاحه.

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