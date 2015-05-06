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حريق محدود فى نباتات بجوار قطار متوقف بالبلينا دون توقف حركة السكة الحديد

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حريق محدود فى نباتات بجوار قطار متوقف بالبلينا دون توقف حركة السكة الحديد حريق محدود فى نباتات بجوار قطار متوقف بالبلينا دون توقف حركة السكة الحديد
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج منذ قليل من السيطرة على حريق محدود شب بنات الحلف بجوار بضائع متوقف، بالقرب من محطة سكك حديد البلينا دون خسائر بالقطار، أو تعطل لحركة السكة الحديد.

وكان اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب مدير أمن سوهاج لقطار الجنوب، بنشوب حريق بنات الحلف على شريط السكة الحديد دون وقوع خسائر.

وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحريق قوات الحماية المدنية برئاسة العيمد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل الفرع، والرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد حماد معاون المباحث، والمقدم خالد العشماوى نائب مأمور مركز البلينا، بنشوب حريق بنات الحلف المجاور لقطار بضائع متوقف بالقرب من محطة سكك حديد البلينا، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية دون وقوع خسائر بشرية أو فى قطار البضائع أو توقف لحركة السكة الحديد، ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة على نبات الحلف أثناء المرور بالمنطقة .

وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365