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3 يوليو ..الحكم على 27 متهما باقتحام قسم شرطة أوسيم

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3 يوليو ..الحكم على 27 متهما باقتحام قسم شرطة أوسيم 3 يوليو ..الحكم على 27 متهما باقتحام قسم شرطة أوسيم
حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى باكتوبر اليوم جلسة ٣ يوليو القادم، للحكم على 27 متهما بينهم القيادى الإخوانى محمود عامر، فى قضية محاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومحاولة اقتحام منشأة شرطية، وألقت قوات قوة القبض على القيادى الاخوانى محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على الأحداث.

وأحال المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، المتهمين بتهم الانضمام للجماعة إرهابية والتحريض على القتل، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل الى المحكمة.

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