"آسفين يا ريس " تنشر صورة لجثة قاتل الشهيد العقيد عاطف الإسلامبولى

نشرت صفحة "آسف يا ريس " منذ قليل صورة للمتهم بقتل العقيد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث الجيزة، الذى لقى مصرعه على يد عدد من المجرمين أثناء تأدية عمله .

كان مجموعه مسلحين أوقفوا فى أول ابريل الماضى سيارة نقل أموال على طريق الصف الكريمات بعد إطلاق النار على إطاراتها، ووردت معلومات من أحد المارة للعقيد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث الصف وأطفيح حال سيره على الطريق، فتوجه لمجابهة الجناة الا ان أحدهم أطلق عليه النار فاستشهد بعد إصابته بثلاث طلقات فى الصدر والرأس .

توصل رجال مباحث الجيزه الى أن الجناة ثمانية يتزعمهم" ناجى على عمار" - المقيم بقرية اسكر بدائرة مركز الصف والمطلوب لتنفيذ احكام بالسجن المؤبد - وارتكبوا 40 سرقه بالاكراه لسيارات واموال بدوائر مديريات الجيزه والفيوم وبنى سويف والقاهرة، فداهمتهم قوة وألقت القبض على 5 منهم فى وقت سابق وأكدوا أن ناجى هو من اطلق النار على العقيد..

ومؤخرا وردت معلومات لفريق البحث باختباء"ناجى" فى أحد المنازل تحت الانشاء بالمنطقه السادسة بمشروع ابنى بيتك دائرة قسم ثان اكتوبر، فتوجهت قوات الأمن لضبطه بناء على قرار النيابة العامة فى المحضر 978 ادارى الصف لسنة 2015 إلا أنه بادرها باطلاق النار وأصابت طلقاته سيارة الشرطة فبادلته القوه بالمثل وأردته قتيلا وبحوزته بندقية آلية و2 خزينه وكمية من الطلقات، كما أن الشرطة تمكنت من ضبط ترسانة الاسلحه الخاصه بالمتهم وهى نحو أربعين قطعة سلاح متنوعة بينها أسلحة آلية ومتعدد وجرنوف ..



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الشهيد وقاتله