النيابة تصرح بدفن جثة غريق مطموسة الملامح عثر عليها فى إدفو

صرحت اليوم نيابة إدفو بدفن جثة غريق وجدت مطموسة الملامح وشبه متحللة ومجهولة الهوية تم انتشالها منذ يومين تقريبًا بشمال مركز إدفو، وتم التحفظ عليها بمشرحة إدفو العمومية، حيث تم دفن الجثة بجبانة مدينة إدفو.

جاء ذلك بعدما رفضت أسرة طبيب متغيب منذ شهر سبتمبر الماضى تسلمها لعدم تعرفهم على ملامح الجثة بالرغم من وجود بطاقة الرقم القومى الخاصة بنجلهم المتغيب وبعض متعلقاته مع الجثة التى عثر عليها الأهالى طافية بنهر النيل أمام قرية الشراونة والعوينية أقصى شمال محافظة أسوان.

وطالبت أسرة الطبيب المتغيب بإجراء تحليلات مادة الـ(DNA) لهذه الجثة كى يطمئنوا أن هذه جثة نجلهم المتغيب منذ 7 شهور تقريبًا وانقطعت أخباره.