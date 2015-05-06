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حبس الإعلامى أحمد موسى 6 أشهر فى اتهامه بسب هشام جنينة

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حبس الإعلامى أحمد موسى 6 أشهر فى اتهامه بسب هشام جنينة حبس الإعلامى أحمد موسى 6 أشهر فى اتهامه بسب هشام جنينة
قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد البغدادى، وأمانة سر أحمد أبو السعود، بحبس الإعلامى أحمد موسى 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه، فى دعوتى السب والقذف المقامتين ضده من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

كان جنينة أقام جنحتين أمام محكمة مدينة نصر اتهم فيهما أحمد موسى بسبه وقذفه عبر برنامجه "على مسئوليتى" الذى يذاع على فضائية "صدى البلد"، حيث قال إنه ينتمى لجماعة الإخوان، واحتوت حلقتان من برنامجه على عبارات تتضمن سبًا وقذفًا فى حق رئيس المركزى للمحاسبات.

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