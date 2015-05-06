مقتل 18 إرهابيا بنيران عراقية بالفلوجة وغارات جوية لتأمين "بيجى"

قصفت القوات العراقية التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الأربعاء براجمات الصواريخ مقارا لتنظيم (داعش) فى الفلوجة بمحافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل 18 إرهابيا بينهم المسئول الاقتصادى لقطاع الفلوجة أبو سرى المصلاوى وتدمير ورشة للتفخيخ وحرق ثلاث سيارات.

كما نفذ طيران القوة الجوية والجيش العراقى 31 طلعة جوية ، بينما نفذ طيران التحالف الدولى 19 طلعة حوية، من بينها خمس طلعات فى مناطق الفلوجة والرمادى بالأنبار وبيجى بصلاح الدين أسفرت عن قتل أحد الارهابيين وتدمير ثلاثة مخابئ وسيارتين وتدمير ثمانى مواقع للإرهابيين وموقع إطلاق قذائف الهاون.. كما نفذ التحالف ثمانى ضربات جوية بقضاء بيجى أسفرت عن تدمير سيارة مفخخة وقتل عدد من القناصة داخل ثلاثة مخابئ واستهداف تجمع للإرهابيين، كما وجه التحالف ست ضربات جوية على مجموعات إرهابية داخل مصفى "بيجي" اسفرت عن قتلهم جميعا.

وذكر بيان للعمليات العراقية المشتركة أن قيادة عمليات صلاح الدين تصدت لمحاولة إرهابية من قبل عصابات داعش حاولت خلالها التعرض الى مصفى "بيجي" بسيارة مفخخة حيث تم تدميرها من قبل مفارز صواريخ "كورنيت" داخل المصفى.. كما نفذت قيادة عمليات سامراء عملية أمنية فى مناطق الشهابي- منشأه المثنى، أسفرت عن قتل عدد من الارهابيين والعثور على عشر عبوات ناسفة ومقرين لايواء الإرهابيين.

وواصلت قياده عمليات بغداد عملية "فجر الكرمه" بالتقدم الى الاهداف المرسومة لتحرير منطقة الكرمه والمناطق المحيطة بها بمشاركة الحشد الشعبى والعشائر وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران التحالف الدولى وبالتنسيق مع قادة عمليات الانبار، وقتلت عددا كبيرا من الارهابيين من بينه قناصة وتدمير مقرات للارهابيين وقتل من بداخلها والعثور على 50 عبوه ناسفة و13 منزلا مفخخا.

كما قتلت القوات التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب خلال عملية أمنية فى منطقة الصوفية شرق الرمادى مركز محافظة الأنبار، أسفرت عن قتل عدد من القناصة الذين ينتمون إلى داعش.

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