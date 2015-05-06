الإنتربول يطلق تحذيراً عالمياً إزاء مخاطر منتج للتنحيف

جدَّة ـ نهيل عبد الله

أصدرت الشرطة الدوليَّة «الإنتربول» تحذيراً عالمياً وإخطاراً إلى أجهزة الشرطة والهيئات العامَّة والمنظمات الدوليَّة، يتعلق بمنتج للتنحيف ومستخدم أيضاً لدى ممارسي رياضة كمال الأجسام يحتوي على مادَّة «دينيتروفينول» المحظورة، بعد تسببه بوفاة امرأة في بريطانيا وتعرض فرنسي لمشاكل خطيرة.

وحذرت «الإنتربول»، في هذا الإخطار من خطورة مادة 2.4 دينيتروفينول المعروفة اختصاراً بـ«دي. إن. بي» المحظورة، التي تستخدم كمنتج للتنحيف وفي المساعدة على تنمية العضلات، وقد تسبب الوفاة.

ووفقاً لـ«الإنتربول»، فإنَّ هذه المادَّة، هي تلك التي تُباع عادة كمسحوق أصفر أو أقراص، وموجودة أيضاً على شكل كريمات، وكذلك تدخل مادَّة «دي. إن. بي» في تركيبة بعض المتفجرات.

وأشارت الإنتربول في تحذيرها أيضاً إلى أنَّ هذه المادَّة تُنتج بصورة غير قانونيَّة في مختبرات سريَّة «لا تطبّق أي معايير على صعيد النظافة».

الجدير بالذكر أنَّ مادَّة «دي. إن. بي» كانت تستخدم في ثلاثينيات القرن الماضي، لتحفيز الأيض والمساعدة على خسارة الوزن، لكنَّها سحبت من الأسواق بعدما تسببت بوفيات عديدة.