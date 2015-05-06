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عمال "الهندية للبولى استر" بالسويس يطالبون محلب بتطبيق سياسة إغراق السوق

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التقى ممثلو النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية الهندية للبولى استر بمحافظة السويس عصر اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أثناء تفقده للشركات الصناعية بالسخنة، وطالبوه بالموافقة على طلبات إدارة شركتهم بشأن رسوم الحماية من الإغراق من أجل إنقاذ شركتهم والمنتجات المصنعة والسوق المحلى المصرى.

صرح حمادة العجوز الأمين العام المساعد لنقابة العاملين بأن العاملين بالشركة ناشدوا رئيس بالموافقة على الطلب المقدم من إدارة الشركة للإغراق لتوفير المنتج فى السوق المحلى، وذلك حفاظا على بقاء واستمرار الاستثمار وحماية بقاء العاملين استقرارهم فى العمل.

أضاف فى تصريحات خاصة أن سياسة الإغراق هو أمر ينتهج فى عدد من دول العالم من أجل حماية الصادرات والواردات والمنتج المحلى، موضحا أنه تم عرض الموضوع على اللواء العربى السروى محافظ السويس وهو مرحب بالفكرة وتم تقديم طلب لوزارة الصناعة بشأن هذا الموضوع رقمه٥/٦٥٠ مطالبين بسرعة الإجراءات لنجاح الاستثمار واستمراره.

ممثلو النقابة ورئيس الحكومة -اليوم السابع -5 -2015
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ممثلو النقابة ورئيس الحكومة

جانب من اللقاء -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من اللقاء

العمال مع رئيس الحكومة ومحافظ السويس -اليوم السابع -5 -2015
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العمال مع رئيس الحكومة ومحافظ السويس


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مصر 365

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