أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يلتقى مدير الديوان الرئاسى التونسى ويؤكد عمق علاقات البلدين

Google+ Print
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، رضا بلحاج مدير الديوان الرئاسى التونسى، وذلك بحضور السفير التونسى بالقاهرة .

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، فى بيان لرئاسة الجمهورية، بأن "بلحاج" نقل تحيات وتقدير الرئيس التونسى "الباجى قائد السبسى" للرئيس السيسى، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبمواقف الداعمة لإرادة الشعب التونسى.
>وسلم مدير الديوان الرئاسى رسالة للرئيس من الرئيس التونسى تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيس التونسى، مشيداً بخبرته الواسعة وقيادته الحكيمة لتونس.
>كما أشاد الرئيس بالجهود التى يقوم بها الرئيس "الباجى قائد السبسي" للتغلب على كافة العقبات وصولاً إلى تحقيق الأمن وإرساء دعائم الاستقرار فى تونس. مؤكدا استعداد مصر الدائم لتقديم كامل الدعم والمساندة لتونس الشقيقة.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب الذى لا يعرف ديناً ولا وطناً ولا يقف عند حدود دولة بعينها.

وقد أعرب مدير الديوان الرئاسى التونسى عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، ولا سيما الرؤية المصرية إزاء الموقف فى ليبيا، مشيداً بدور مصر فى تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط على الساحة الداخلية وإنما كذلك فى منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>الرئيس: التحدى الذى تواجهه مصر أكبر من أى شخص لكننا سنعبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية