السيسى يلتقى مدير الديوان الرئاسى التونسى ويؤكد عمق علاقات البلدين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، رضا بلحاج مدير الديوان الرئاسى التونسى، وذلك بحضور السفير التونسى بالقاهرة .

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، فى بيان لرئاسة الجمهورية، بأن "بلحاج" نقل تحيات وتقدير الرئيس التونسى "الباجى قائد السبسى" للرئيس السيسى، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبمواقف مصر الداعمة لإرادة الشعب التونسى.

>وسلم مدير الديوان الرئاسى رسالة للرئيس من الرئيس التونسى تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيس التونسى، مشيداً بخبرته الواسعة وقيادته الحكيمة لتونس.

>كما أشاد الرئيس بالجهود التى يقوم بها الرئيس "الباجى قائد السبسي" للتغلب على كافة العقبات وصولاً إلى تحقيق الأمن وإرساء دعائم الاستقرار فى تونس. مؤكدا استعداد مصر الدائم لتقديم كامل الدعم والمساندة لتونس الشقيقة.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب الذى لا يعرف ديناً ولا وطناً ولا يقف عند حدود دولة بعينها.

وقد أعرب مدير الديوان الرئاسى التونسى عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، ولا سيما الرؤية المصرية إزاء الموقف فى ليبيا، مشيداً بدور مصر فى تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط على الساحة الداخلية وإنما كذلك فى منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط.

الرئيس: التحدى الذى تواجهه مصر أكبر من أى شخص لكننا سنعبر