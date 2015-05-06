استجابة لـ"اليوم السابع".. الحكومة تتدخل لعلاج الطفلة "رحمة"

فى استجابة لما نشره "اليوم السابع"، قرر مجلس الوزراء التكفل بعلاج الطفلة "رحمة" التى تعانى من عيوب خلقية وتشوهات فى العمود الفقرى أدت إلى عجزها عن الوقوف والمشى بشكل كامل.

كان "اليوم السابع" نشر قصة الطفلة "رحمة"، ومعاناة والدها الحرفى البسيط مع مستشفيات الحكومة والتأمين الصحى التى رفضت استقبالها، بزعم أن علاجها غير متوفر فى مصر وموجود فقط فى الخارج، وذلك بعدما اكتشف الأب إصابة "رحمة" بنقص فى فقرتين من عمودها الفقرى، نتيجة عيب خلقى مما أفقدها القدرة على التحرك.

وسبق أن طالب والد "رحمة" الجهات الحكومية بالتدخل لإنهاء معاناة ابنته وعلاجها، قائلاً :"إن العيب الخلقى لم يؤثر على قدرتها على السير والوقوف فقط، وإنما امتد ليصل إلى عدم تمكنها من التحكم فى عملية الإخراج، ورفض عدد من المدارس إلحاقها دون وجود والدتها معها بشكل دائم، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية".

رحمة.. محرومة من المشى بسبب العمود الفقرى ومستشفيات الحكومة رفضت علاجها