الفسفور مش بس سمك.. اديها جزر وقرع عسلى وسمسم

الفسفور

أهمية الفسفور

الأطعمة الغنية بالفسفور

عنصر الفسفور أحد العناصر الغذائية المفيدة للصحة بوجه عام، وكثير منا يجهل أهميته.>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن عنصر الفسفور أحد أهم العناصر الغذائية المفيدة للجسم وخاصة العظام، كما أن الكثير من الأشخاص يتعرضون لبعض المشاكل الصحية نظرا لعدم درايتهم بالقيمة الغذائية للفوسفور أو جهلهم بالأطعمة الغنية به.>وأشار د. أحمد أن عنصر الفسفور يعد من أهم العناصر الغذائية لدوره المفيد للصحة والجسم مثل:>1)بناء العظام نظرا لأنه يعد من أهم العناصر المقوية للعظام.>2) مفيد للأشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة، نظرا لأنه يساهم فى تقوية خلايا المخ وحمايتها من الإصابة بالشيخوخة والزهايمر.>وأشار د. أحمد أن هناك الكثير من الأطعمة الغنية بعنصر الفسفور، ومنها :>1)الأسماك والمأكولات البحرية خاصة الجمبرى والإستاكوزا>2) القرع العسل أحد أفضل الأغذية الغنية بالفسفور>3) الجزر>4) المكسرات بأنواعها من أهم الأطعمة لإمداد الجسم بعنصر الفسفور>5)السمسم

لذلك ينصح الطبيب، بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالفوسفور للوقاية من الإصابة بأمراض هشاشة العظام وفقدان الأسنان وضعف الذاكرة.

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