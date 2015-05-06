الرئيس: التحدى الذى تواجهه مصر أكبر من أى شخص لكننا سنعبر (تحديث)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التحدى الذى تواجهه مصر أكبر من أى شخص، لكن بالمصريين نستطيع أن نعبر، مشددا على أن مصر أحوج ما يكون إلى العلم والمعرفة والتجارب.

وقال الرئيس خلال لقائه اليوم مع مجموعة من الشباب مؤسسى مؤسسة مصر لخريجى الجامعات العالمية للتنمية، إنه لابد أن يكون التجرد وإنكار الذات هو أساس العمل وألا تكون المصالح الشخصية هى الدافع بل مصلحة الوطن.

>وأضاف على والى عضو مؤسس "تى20"، وهى مجموعة من خريجى أشهر جامعات العالم، أن الرئيس أكد خلال لقائه معنا أهمية الخيال ووضع حلول مبتكرة بعيدة عن الطرق التقليدية والتفكير خارج الصندوق، مشيرًا إلى أن الرئيس ضرب مثلاً لحرب أكتوبر 1973 وقال إن لم يكن أحد يتخيل أن تعبر مصر خط بارليف لكن بالأمل والتخطيط استطعنا العبور بنجاح.

وأشار والى إلى أن مجموعة تى 20 هى مجموعة من خريجى أشهر جامعات العالم تضم 600 فرد متوسط أعمارهم يتراوح ما بين 33 إلى 45 سنة، حيث تم عقد اجتماعات مع كل جامعة على حده على مدار عام كامل وفى نهاية العام تم تجميع ما طرح فى هذه الاجتماعات فى كتاب سمى بالكتاب اأبيض وقدم للرئيس السيسى يونيو الماضى.

وأضاف والى، أنه تم تشكيل فريقين للعمل مع وزارتى النقل والتخطيط فى تطوير بعض المشروعات، مشيرًا إلى أن هدف المؤسسة هو مساعدة مصر على النهوض أن مصر لن تنهض دون إرادة قوية وكفاءات.

من جانبه قال أحمد طنطاوى عضو مؤسسة "تى 20" إن اللقاء مع الرئيس كان عبارة عن جلسة تعارف طرحنا خلالها أفكارنا ومبادراتنا لحل مشاكل مصر واصفًا اللقاء بأنه أشبه بمقابلة العمل الجماعية، تعرف خلالها الرئيس على مدى استعدادنا للتعاون والمساهمة فى حل مشاكل مصر، مؤكدًا أن هذه المؤسسة ليس لها أى ميول سياسية.

وقالت ميرال سليم إن الرئيس وجه دعوة للشباب للمساعدة فى تنمية البلد، ونحن جئنا لنقول له: "مستعدون نشمر وننزل نشتغل لخدمة بلدنا ونرد لمصر الجميل".

وقالت المهندسة سارة البطوطى عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية إن اللقاء شهد الاتفاق على التواصل بين المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة وبين مجموعة تى 20 وسيعقد يوم الأحد المقبل أول اجتماع لهم مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية للتنسيق والعمل، موضحة أن هؤلاء الشباب لديهم أفكار جيدة ولكن كان لابد من وضع شكل رسمى للتواصل معهم ليكون عملهم استكمالاً لما تقوم به الدولة فى مجالات التنمية المختلفة.

وأضافت البطوطى أن الرئيس السيسى طلب لقاء الشباب ليتعرف على قدرتهم على العمل مع المجالس المتخصصة والأطراف المختلفة، مؤكدًا أهمية إنكار الذات والتجرد من أجل خدمة مصر .

وأشارت إلى أن الرئيس كان منبهرًا بوجود مجموعة من الشباب لديها هذه الأفكار لذلك كان لابد من لقائها والتنسيق معها وتوجيهها فى الاتجاه الصحيح، منوهة بأنه تم وضع عدد من الأفكار خاصة بتطوير التعليم والتنمية الاقتصادية عمومًا.

وأوضحت البطوطى أن الرئيس طرح فكرة ميكنة الدولة من خلال تقليل تعامل الأفراد بالأموال نقدًا، وقالت: "نحن نعمل حاليًا على دراسة كيفية تطبيق هذه الفكرة على اأقل فى العاصمة وقد نبدأ التعامل بالفعل بالكروت الذكية فى التموين والنقل والبنزين ".



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