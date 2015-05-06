الخارجية: ندعم جهود التوصل لتسوية الأزمة بين الحكومة والمعارضة بجوبا

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، بأنه فى إطار زيارة وزير الخارجية سامح شكرى فى جوبا عاصمة جنوب السودان، التقى نظيره الجنوب سودانى برنابا بنجامين حيث ناقش الوزيران مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين ومزيد من تطويرها فى المستقبل، وتم الاتفاق على دفع العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ولتحقيق الاستقرار والتنمية فى دولة جنوب السودان.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا تطورات الأزمة السياسية فى جنوب السودان وسبل تحقيق الاستقرار والتوصل إلى حل سياسى يضمن للبلاد وحدتها الإقليمية ويوقف نزيف الدم بها حيث تم التأكيد على حرص مصر بذل كل الجهد الممكن لدعم جهود الإيجاد للتوصل إلى تسوية للأزمة بين الحكومة والمعارضة هناك.

كما تم خلال المباحثات مناقشة العديد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع فى القرن الأفريقى وسبل تحقيق الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة.

وقال السفير بدر عبد العاطى إن سامح شكرى وزير الخارجية قام بزيارة العيادة المصرية حيث تفقد الأقسام المختلفة بالعيادة وأطلع بنفسه على الخدمات الطبية التى يتم تقديمها إلى أبناء الشعب الجنوب سوداني، مشيدًا بما تقوم به العيادة من توفير الرعاية الطبية المتميزة للأشقاء هناك خاصة أن العيادة المصرية تستقبل شهريًا الآلاف من المرضى، حيث أكد الوزير شكرى ضرورة مواصلة العيادة والأطباء المصريين بها بذل كل جهد لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى غادر بعد عصر اليوم الأربعاء جوبا متجهًا إلى أسمرة فى ختام زيارته إلى دولة جنوب السودان والتى استقبله خلالها الرئيس سلفا كير، وكان فى وداع شكرى والوفد المرافق له فى المطار وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين.