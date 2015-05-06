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أردوغان يرفض دعوة بوتين لحضور احتفالات عيد النصر

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أردوغان يرفض دعوة بوتين لحضور احتفالات عيد النصر أردوغان يرفض دعوة بوتين لحضور احتفالات عيد النصر
رفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، دعوة نظيره الروسى فلاديمير بوتين؛ للمشاركة فى احتفالات روسيا بعيد النصر والمقرر لها يوم 9 مايو الجارى.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، اليوم الأربعاء، أن مصادر دبلوماسية روسية أكدت أن بوتين وجه دعوته لأردوغان قبل شهر ونصف، لكن الأخير رفض تلك الدعوة، وتم إبلاغ الكرملين بذلك.

ومن المتوقع أن يمثل السفير التركى لدى موسكو أوميد يارديم بلاده فى احتفالات الذكرى الـ70 لانتصار الجيش الروسى على الجيش الألمانى النازى إبان فترة الحرب العالمية الثانية.
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