"الحوثيون" يدخلون آخر معقل الرئيس اليمنى "منصور هادى" فى عدن

دخل مقاتلو الحوثيين فى اليمن منطقة التواهى فى عدن، وهى من آخر معاقل مؤيدى الرئيس عبد ربه منصور هادى، رغم الضربات الجوية التى تقودها السعودية ضد الحوثيين الشيعة المتحالفين مع إيران.

وقال سكان إن اشتباكات ضارية تدور بين الحوثيين ومؤيدى هادى الذى فر الشهر الماضى إلى السعودية، وتوجد فى التواهى مؤسسات منها القصر الرئاسى ومكاتب لأمن الدولة والميناء الرئيسى.

وقال سكان إن سقوط التواهى سيعنى فعليا أن المدينة الساحلية الجنوبية أصبحت تحت سيطرة الحوثيين.

فيما قال عمال إنقاذ إن 80 شخصا على الأقل بينهم مدنيون كثيرون قتلوا فى مدينة عدن اليمنية الساحلية فيما اشتد القتال بين المقاتلين الحوثيين وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادى.