مواطن يدعو الرئيس السيسى لحضور حفل زفافه عبر "واتس آب اليوم السابع"

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها اليوم السابع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية الخاصة بالموقع، بالإضافة إلى "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، أرسل أحد قراء اليوم السابع دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور حفل زفافه.

وجاء فى الدعوة الموجهة إلى رئيس الجمهورية: "يتشرف علاء الدين السعيد بدعوة سيادتكم إلى حضور حفل زفافه يومى 7 و8 يونيو".

قراء "اليوم السابع" يواصلون تفاعلهم مع "Youm7 Whatsapp".. شكاوى من حصار القمامة لمستشفيات المحلة.. طالبة بـ"علمى رياضة" تطالب بتعديل جدول الامتحانات.. وتحذيرات من كارثة جديدة بـ"كوبرى المنصورة"

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قراء اليوم السابع عبر "واتساب".. الأهالى يستغيثون من تلال القمامة بـ"أبو المطامير"

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قراء اليوم السابع عبر "الواتس آب": المبانى الخرسانية تحاصر قلعة صلاح الدين

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قراء اليوم السابع عبر "الواتس آب": تلال القمامة تحاصر مدخل المحلة الكبرى

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استمرار تفاعل القراء مع خدمتى "اليوم السابع واتس آب" و"صور وابعت" لليوم الثالث على التوالى.. مناشدات للمقيمين بالخارج.. وشكاوى عن مبانٍ مخالفة وانتشار القمامة وأساليب غش حديثة بالامتحانات أبرز الرسائل

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