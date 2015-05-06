مدرب سيفيليا: مواجهة صلاح ستكون مثل رونالدو .. صعبة على الدفاع

قال الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لسيفيليا إن دفاعه عليه مواجهة محمد صلاح نجم فيورنتينا وزملائه بعد لقاء ريال مدريد وتألق كريستيانو رونالدو.

ويحل فيورنتينا ضيفا على سيفيليا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد أيام من خسارة الفريق الإسباني أمام ريال مدريد 3-2 بهاتريك سجله رونالدو.

وأضاف إيمري في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء "واجهنا نجوم مثل رونالدو وريال مدريد قبل أيام قليلة. وغدا علينا التعامل مع محمد صلاح وماريو جوميز وبورخا فاليرو. هذا سيكون صعبا على الدفاع".

وتابع "المباراة ستكون قوية للغاية فالفيولا يملكون لاعبين جيدين للغاية مثل خواكين سانشيز والذي عملت معه لسنوات طويلة في فالنسيا وهو لاعب مخيف".

وأشار الإسباني "فيورنتينا يقدم موسما رائعا وأطاح بثلاثة منافسين أقوياء للغاية في البطولة (توتنام - روما - دينامو كييف)".

ويعد سيفيليا الذي حقق بطولة الدوري الأوروبي ثلاث مرات في أخر تسع سنوات هو الأقرب للعبور إلى النهائي وفقا لأراء الكثيرين. لكن إيمري يرى الكفة متساوية.

وأتم "لا يمكننا قول هذا الآن فالمنافسة على أشدها. كل فريق لديه طريقته ولاعبيه القادرون على تحقيق الهدف. والكل لديه الطموح للوصول للنهائي".