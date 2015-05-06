محلب لـ"اليوم السابع": سنواجه جشع التجار بمنافذ جديدة بالتعاون مع الجيش

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستواجه أى غلاء فى الأسعار بتطبيق القانون، لافتا إلى أن الحكومة ستواجه جشع التجار بفتح منافذ جديدة لبيع المنتجات بالتعاون مع الجيش فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أثناء جولته بمحطة كهرباء السخنة بالسويس، أنه عادة مع تغير فصول السنة، يحدث تغيير فى العرض والطلب، والمنتجات تشهد تفاوت فى الأسعار، مشددا على أن الحكومة لن تتخلى عن المواطن، وستواجه أى ارتفاع فى الأسعار.



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جانب من جولة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بمحطة السخنة



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رئيس الوزراء ومحافظ السويس



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رئيس الوزراء داخل محطة السخنة



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جانب من الجولة



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حديث عن طرق التشغيل

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