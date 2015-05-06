الكرملين: بوتين يلتقى السيسى السبت لبحث تعزيز التعاون بين مصر وروسيا

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيلتقى السبت القادم بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، الذى يشارك بدعوة من الجانب الروسى فى احتفالات روسيا بالذكرى الـ70 للنصر على ألمانيا النازية.

وقال يورى أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسى فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء :" إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يلتقى 9 مايو مع قادة مصر وفيتنام والهند وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك، والأمين العام للأمم المتحدة".

وتشير مصادر إعلامية روسية إلى أن مباحثات بوتين والسيسى ستركز على تعزيز التعاون بين مصر وروسيا فى كافة المجالات، ومتابعة ما تحقق من نتائج لزيارة الرئيس السيسى إلى مدينة سوتشى جنوب روسيا فى أغسطس 2014، وزيارة الرئيس بوتين إلى مصر فى فبراير من العام الجارى.

وسيتناول الرئيسان، السيسى وبوتين، خلال لقائهما فى موسكو مكافحة الأرهاب والتعاون الاقتصادى والأمنى والعسكرى بين البلدين.

- رسميا.. السيسى فى روسيا 9 مايو لمشاركة بوتين الاحتفال بأعياد النصر

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