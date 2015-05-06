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"المترو" يؤجل تشغيل القطار الجديد للخط الأول لأجل غير مسمى لعيوب فنية

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"المترو" يؤجل تشغيل القطار الجديد للخط الأول لأجل غير مسمى لعيوب فنية "المترو" يؤجل تشغيل القطار الجديد للخط الأول لأجل غير مسمى لعيوب فنية
قررت شركة المترو تأجيل تشغيل أول قطار جديد للخط الأول (المرج- حلوان) ضمن صفقة الـ20 قطارًا مكيفًا لأجل غير مسمى، وذلك بسبب اكتشاف عيوب فنية أثناء تجربة تشغيل هذا القطار واختلاف مواصفاته عن مواصفات القطارات العاملة حاليا على هذا الخط.

وكشفت مصادر مطلعة بشركة المترو لـ"اليوم السابع" عن تجربة هذا القطار ليلا أكثر من يوم، وأن القطار يحتك بأرصفة المحطات، كما أنه غير متوافقة مع تكنولوجيا إشارات الخط الأول، لافتا إلى أن هذا القطار يعتبر الأول ضمن صفقة الـ20 قطارًا التى تعاقدت عليها الهيئة القومية للأنفاق مع شركة هوندى روتم الكورية.

وأضافت المصادر أن هذا القطار وصل إلى القاهرة بداية مارس الماضى، وكان محدد تشغيله قبل نهاية شهر أبريل الماضى، إلا أن المشكلات الفنية التى تم اكتشافها أثناء تجربة تشغيله أجلت تشغيله، ودفعت شركة المترو التى تقوم بتجارب التشغيل بالتنسيق مع الهيئة القومية الأنفاق إلى اتخاذ قرار بتأجيله لأجل غير مسمى لحين معالجة هذه المشكلات بالتنسيق مع الشركة الكورية المصنعة.


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