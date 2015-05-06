بعد كشف اليوم السابع للحادث..التعليم:فصل المعلم المعتدى على طالب الأورمان

أكد محمد الشيمى وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تقرر فصل المعلم صاحب الفيديو المنشور على بعض المواقع الإلكترونية المذكور، ويدعى عادل السيد على، لتعديه بالضرب على الطالب يوسف محمد حسن بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة الأورمان الإعدادية الخاصة التابعة لإدارة المعادى التعليمية.

وأضاف وكيل المديرية فى بيان صار عن وزارة التربية والتعليم، بأنه تم فصله من المدرسة، بعد إجراء تحقيق فورى مع المدرس صاحب الواقعة.

وكان اليوم السابع، كشف عن اعتداء مدرس حاسب إلى بمدرسة الأورمان الإعدادية الخاصة بمنطقة حدائق المعادى، على طالب يدعى "يوسف محمد حسن" بالصف الثالث الإعدادى، بشكل جنونى، وبعنف شديد، داخل المعمل أثناء امتحان الحاسب الآلى المقرر عقده قبيل امتحانات نهاية العام.

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