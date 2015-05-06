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الباحث المصرى ماجد فرج ينشر صوره بإسرائيل.. ويؤكد:"أيوه أنا مع التطبيع"

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نشر المؤرخ المصرى ماجد فرج، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا له من داخل تل أبيب فى إسرائيل.

كما كتب ماجد فرج على صفحته: "أيوه أنا مع التطبيع"، وذلك تعليقا على ما نشرته المواقع من رصد لزيارته إلى إسرائيل وتمنياته بأن تكون زيارته باب فتح لمرحلة جديدة من التعاون مع إسرائيل.

الجدير بالذكر أن الإذاعة العامة الإسرائيلية كشفت عن الزيارة التى يقوم بها حاليا المؤرخ المصرى ماجد فرج، لتل أبيب، وقالت إن فرج يقوم بزيارة خاصة لإسرائيل حاليا يعقد خلالها سلسلة لقاءات مع مثقفين وأكاديميين إسرائيليين. ونقل شمعون اران محرر الإذاعة عن فرج قوله إنه يأمل فى أن تكون زيارته لإسرائيل فاتحة لحقبة جديدة فى العلاقات الإسرائيلية المصرية.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>-المؤرخ المصرى ماجد فرج يقوم بزيارة خاصة لإسرائيل
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مصر 365