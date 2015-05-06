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الدفع بـ18سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مقلب قمامة بالمحلة

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الدفع بـ18سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مقلب قمامة بالمحلة الدفع بـ18سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مقلب قمامة بالمحلة
دفعت الأجهزة الأمنية بـ18سيارة إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة فى أكوام القمامة فى مقلب بالطريق الدائرى بالمحلة، والتى اشتعلت فيه النيران مساء أمس الثلاثاء واستمرت حتى اليوم الأربعاء.

وارتفعت ألسنة اللهب والدخان وغطت سماء المنطقة وهو ما أثر بالسلب على المرضى فى مستشفيات الصدر والحميات وأهالى مناطق منشية البكرى ومنشية السلام.

وتمت السيطرة على النيران المشتعلة فى أكوام القمامة وانتقل اللواء ناصر طه مصطفى رئيس مدينة المحلة لمتابعة الموقف.


>- السيطرة على حريق سيارة ضابط أثناء توقفها بجوار كشك مرور بالمحلة

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