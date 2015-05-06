بالفيديو.. الجنايات تقضى ببراءة حازم صلاح أبو إسماعيل من تهمة سب ضباط الشرطة

قبلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل، وأحمد عزيز الفقى، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، المعارضة المقدمة من حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى على حكم حبسه عاما فى قضية سب الشرطة، وقررت إلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن سنة مع الشغل، على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب ''الراية'' السلفى، فى اتهامه بسب وقذف ضباط الشرطة، وهجوم أبو إسماعيل على جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين.



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