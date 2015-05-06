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طرح عقار الهارفونى لعلاج فيروس سى أكتوبر المقبل بعد تخفيض سعره

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طرح عقار الهارفونى لعلاج فيروس سى أكتوبر المقبل بعد تخفيض سعره طرح عقار الهارفونى لعلاج فيروس سى أكتوبر المقبل بعد تخفيض سعره
أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن عقار الهارفونى لعلاج فيروس سى سيتم توفيره خلال الأشهر القليلة المقبلة حيث من المتوقع أن يطرح أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور الخياط، إن عقار الهارفونى هو عقار مركب من السوفالدى والليديسبفير فى كبسولة واحدة، موضحًا أن عقار الهارفونى يمكن تناوله فى الحالات التى تعانى من تليف كبدى مع صفراء بالدم، حيث إن هذه الحالات لا يصلح معها عقار السوفالدى مع حقن الإنترفيرون وأقراص الريبافيرين أو ما يسمى العلاج الثلاثى أو العلاج الثنائى من السوفالدى والأوليسيو حيث إن الأوليسيو مع هذه الحالات يرفع من نسبة الصفراء فى الدم وسيتم توفير هذا العقار بسعر مدعم خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث إن هذا العقار يتميز فقط بإمكانية إعطائه لمرضى التليف مع الصفراء المرتفعة بالدم ويؤخذ كبسولة واحدة فقط لمدة ثلاثة أشهر بنسب نجاح تزيد عن 75%، ويتميز هذا العقار بإمكانية إعطائه لمرضى فيروس سى مع ارتفاع نسبة الصفراء حيث لا يصلح فى هذه الحالات العلاجات الأخرى الموجودة حاليًا.

وقال، إن عقار الهارفونى سوف لا يتم طرحه فى إلا بعد تخفيض سعره كما هو الحال فى الأدوية الأخرى التى تم طرحها فى مصر لعلاج فيروس سى.

جدير بالذكر أن سعر كورس العلاج باستخدام الهارفونى فى أمريكا وأوروبا 100 ألف دولار بما يعادل 800 ألف جنيه مصرى، موضحًا أن عقاقير فيروس سى لا يتم دعمها من التأمين الصحى فى العالم كله، ومن المتوقع أن يتوافر فى أكتوبر المقبل فى مصر بعد تخفيض سعره، مشيرًا إلى أن هذا العقار يتم تناوله بمفرده والذى يتكون من عقار السوفالدى والليديسبفير ولمدة ثلاثة أشهر فقط.

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مصر 365

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