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تجديد حبس عامل نظافة استغل تأشيرة محافظ القاهرة فى النصب على الناس

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تجديد حبس عامل نظافة استغل تأشيرة محافظ القاهرة فى النصب على الناس تجديد حبس عامل نظافة استغل تأشيرة محافظ القاهرة فى النصب على الناس
جددت محكمة جنح عابدين، اليوم، برئاسة المستشار أيمن العطار، حبس عامل بالهيئة العامة للنظافة والتجميل 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالنصب وتزوير أوراق رسمية.

بدأت الواقعة بسعى العامل للحصول على مسكن من محافظة القاهرة، لقريبة المعاق والمصاب بعدة أمراض ونجح فى الحصول على تأشيرة من المحافظ بحقه فى سكن وفرته المحافظة بالفعل.

استغل العامل تأشيرة المحافظ فى النصب على المواطنين مقابل الحصول على أموال منهم، بأن أوهمهم بصلته بالمحافظ وقدرته على أن يوظفهم حكوميا ونسخ التأشيرة على طلبات جديدة إلى أن اكتشفت بعض الجهات أن التأشيرة مزورة وأبلغت الجهات المختصة.

أثبتت تحريات الشرطة استغلال عامل النظافة تأشيرة المحافظ فى التزوير والنصب فألقت القبض عليه، وتولت معه النيابة التحقيق ووجهت له تهم تزوير فى أوراق رسمية، النصب تقليد توقيع المحافظ، واستغلال خاتم شعار الجمهورية فى غير الغرض المخصص له.
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