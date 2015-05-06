مقتل سيدة على يد نجل شقيقها بتحريض من والده بسبب خلافات الميراث بالشرقية

لفظت سيدة فى العقد السادس من العمر أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بجرح فى الرأس، على خلفية النزاع على قطعة أرض بينها وبين شقيقها بمركز مشتول السوق بالشرقية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، يفيد استقبال مستشفى مشتول السوق "فتحية.ع.ال"، 65 سنة، ومقيمة بندر مشتول، جثة هامدة إثر إصابتها بجرح تهتكى بالرأس.

وتبين من التحريات الأولية اتهام نجل المجنى عليها نجل شقيق والدته بالتعدى عليها بالضرب على رأسها بعصا غليظة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بتحريض من والده لوجود خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية.

تم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1843 إدارى مشتول السوق وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.