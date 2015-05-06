الرقابة الإدارية تكشف مخالفات فى "صحة قنا" بالتنسيق مع الوزير

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، وبالتنسيق مع وزير الصحة، مخالفات منسوبة لعدد من المسئولين القائمين على البرنامج التكاملى حول الولادة وتغذية الطفل الممول من منظمة اليونيسيف بإدارة نجع حمادى الصحية، التابعة لمديرية الصحة بقنا، وذلك باختلاسهم المبالغ المخصصة لتغذية المرأة والطفل أثناء وبعد الولادة.

جاء ذلك بعد تبين من التحريات الميدانية بأن جميع إجراءات شراء الأغذية فى إطار البرنامج سالف الذكر بمعرفة مديرية الشئون الصحية بقنا من عروض أسعار فواتير شراء ومحاضر فحص وأذون إضافة بالمخازن جميعها وهمية، بالإضافة إلى تحرير شهادات إدارية مُعتمدة من إدارة نجع حمادى الصحية تفيد استهلاك هذه الأصناف فى حينها، وذلك بالمخالفة للحقيقة، وقد تبين قيام المسئول المالى والإدارى عن البرنامج بمديرية الشئون الصحية بقنا بصرف قيمة فواتير شراء أصناف الأغذية نقدًا واللازمة للبرنامج بالاتفاق مع أحد التجار لتسليمه فواتير بحوالى 170 ألف جنيه دون توريد الأصناف المدونة بتلك الفواتير.

كما كشفت تحرير أمين مخازن مديرية الشئون الصحة بقنا أذون إضافة لأصناف الأغذية المشُتراه وتوقيعه على محاضر فحص هذه الأصناف بالرغم من عدم توريدها إلى مخازن المديرية بالرغم من اعتمادها من لجان فحص واستلام دون اتباع الإجراءات الواجب اتباعها، وقد بلغ قيمة العجز لشراء الأغذية وتوريدها حوالى 120 ألف جنيه.