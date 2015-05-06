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أبو إسماعيل للإعلاميين بعد براءته من سب الشرطة: لم أتوقع القرار وهتوحشونا

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أبو إسماعيل للإعلاميين بعد براءته من سب الشرطة: لم أتوقع القرار وهتوحشونا أبو إسماعيل للإعلاميين بعد براءته من سب الشرطة: لم أتوقع القرار وهتوحشونا
قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فى تصريحات إعلامية عقب براءته اليوم من قضية سب الشرطة، إنه لم يكن يتوقع حكم البراءة وإنه جاء على غير المزاج العام للدولة، ومختلف عن المسار المتبع منذ فترة، والحمد لله على كل حال وهتوحشونا.

والتف عدد من محامى المتهمين فى قضية حرق نقطة شرطة البراجيل التى تنظرها نفس المحكمة اليوم حول حازم وهنأوه ودعوا بأن يلهمه الله الصبر.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قبلت معارضة أبو إسماعيل على حبسه فى قضية سب الشرطة.

- الجنايات تقضى ببراءة حازم صلاح أبو إسماعيل من تهمة سب ضباط الشرطة

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