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استدعاء الضابط المجني عليه وشهود عيان في واقعة “سيدة المطار”

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استدعاء الضابط المجني عليه وشهود عيان في واقعة “سيدة المطار” استدعاء الضابط المجني عليه وشهود عيان في واقعة “سيدة المطار”

سيدة المطار

أصدرت نيابة النزهة، برئاسة أحمد وجيه، قرارًا باستدعاء عدد من الموظفين بشركة للطيران في مطار القاهرة من شهود عيان واقعة تعدي المتهمة ياسمين النرش المعروفة بسيدة المطار، علي ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته.

وتضمن القرار استدعاء الضابط المجني عليه المقدم “حازم فوزي”، لسماع أقوالهم حول واقعة تعدي بالسب والقذف والضرب بالأيدي، علي ضابط الشرطة.

في ذات السياق، قررت النيابة، استعجال تقرير المعمل الكيميائي بشأن فحص المخدرات المضبوطة مع  المتهمة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ قرارًا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات خلال أيام.

ونفت النيابة، تقدم محامي المتهمة بتقرير طبي يثبت أنها تعاني من مشاكل نفسية، كما تردد  في وسائل الإعلام أو التقدم بطلب استئناف على قرار تجديد حبسها 15 يومًا، مؤكدةً أن المتهمة مازالت داخل سجن القناطر تقضي فترة تجديد الحبس، لحين إحالتها إلى المحاكمة.

 وأكد رئيس النيابة، أن المتهمة حضرت إلى مقر النيابة وهي في حالة شديدة الاضطراب، وكانت تنتابها نوبات، وقالت في التحقيق معها، إنها لم تكن في وعيها وأُصيبت بتلك الحالة نتيجة قيام رجال الأمن في المطار بإخفاء متعلقاتها الشخصية، وعندما كانت تسألهم عليها، كانوا لا يجيبونها وكانت تخشي ترك ابنتها لوحدها في الطائرة.

وأنكرت المتهمة، حيازتها للمواد المخدرة، وأكدت أن أمن المطار هم من قاموا بدسها لها بين متعلقاتها الشخصية، وأنهم لفقوا لها هذه القضية كنوع من تأديبها، لأنها تعدت على أحد رجالهم.
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