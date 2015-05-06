إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طلاب مدرستين بنجع حمادى

نشبت منذ قليل مشاجرة بين مجموعة من طلاب مدرستى الصنايع والزراعة بمدينة نجع حمادى وتدخل عدد من أقاربهم مستخدمين الأسلحة البيضاء ما أسفر عن إصابة 3 منهم.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من طلاب مدرستى الصنايع والزراعة بمدينة نجع حمادى مستخدمين الأسلحة البيضاء بعد أن استعانوا بعدد من أقاربهم ما أسفر عن إصابة كل من معتز كمال الدين محمد، وأدهم ربيع أحمد، وأحمد محمد علاء الدين، بطعنات متفرقة بالجسم.

وانتقلت قوة من مركز شرطة نجع حمادى برئاسة النقيب أحمد ناصر، معاون وحدة مباحث نجع حمادى، فى محاولة للسيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها والسلاح المستخدم بعد نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.