بدء سريان اتفاقية إعفاء مواطني الإمارات من "الشينغن"

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي بدء سريان اتفاقية إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة "الشينغن" بعد التوقيع عليها في العاصمة البلجيكية بروكسيل بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تسمح للمواطنين بدخول 34 دولة أوربية من بينها 26 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة "الشينغن".

ووقع الاتفاقية كل من سليمان المزروعي سفير الدولة في بلجيكا رئيس بعثة الإمارات في الاتحاد الأوروبي نيابة عن الدولة، وديميتريس افراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والممثل الدائم لجمهورية لاتفيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليا.

وأكدت البعثة أنه اعتبارا من الأن سيتمكن مواطنو الإمارات من دخول الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاقية بدون تأشيرة "الشينغن" مشيرة إلى أن شروط مدة البقاء القصيرة بعد إلغاء "الشينغن"، هي ستة أشهر كل عام، مع مدة بقاء أقصاها 90 يوم متواصلة أو متقطعة، حيث يجب على المواطن عدم البقاء أكثر من 90 يوماً في دول الشينغن، وفي حال رغبته في التجديد، ينبغي عليه قضاء فترة مدتها 90 يوماً خارج هذه الدولة، مشيرة إلى أنه يمكن تمديد فترات البقاء للحالات الطارئة مثل ( العلاج) عن طريق التنسيق مع بعثة الدولة في بلد المقر.

وعقب التوقيع عبر ديميتريس افراموبولوس مفوض لشؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي عن سعادته بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وقال "إن إعفاء مواطني دولة الإمارات من الشينغن اصبح حقيقة واقعة" مؤكدا أن إلغاء الشينغن لمواطني الإمارات سيعزز العلاقات الاقتصادية والسياحية والتعليمية بين الإمارات ودول الشينغن حيث تعد الإمارات العربية المتحدة شريكاً هاما لجميع دول الاتحاد الأوروبي.