أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

إعفاء مواطني الدولة من الشنغن رسمياً

Google+ Print
إعفاء مواطني الدولة من الشنغن رسمياً إعفاء مواطني الدولة من الشنغن رسمياً

تم اليوم في مجلس الاتحاد الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل توقيع اتفاقية اعفاء مواطني الامارات من تأشيرة الشنغن الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي بموجبها سيمنح المواطنون الإماراتيون حق الدخول إلى 34 دولة أوروبية دون تأشيرة.

وسيدخل قرار إعفاء الإماراتيين من الشنغن حيز التنفيذ رسمياً بعد توقيع الاتفاقية، حيث سيوقع نيابة عن وزير الخارجية الإماراتية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سفير الدولة في بلجيكا رئيس بعثة الإمارات في الاتحاد الأوروبي السفير سليمان المزروعي، كما يوقع نيابة عن الاتحاد الأوروبي مفوض جمهورية لاتفيا التي تترأس الاتحاد حالياً.

يذكر أن "قرار إعفاء الإماراتيين من الشنغن جاء بعد تصويت أجراه البرلمان الأوروبي في شهر فبرايرالعام الماضي يقضي بإلغاء تأشيرة شنغن عن مواطني دولة الإمارات بأغلبية 523 عضواً صوتوا لصالح القرار من أصل 577 عضواً".
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية