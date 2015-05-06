محافظ المنوفية يقرر إنشاء مجلس للحكماء بالمحافظة

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قرار رقم 893 لسنة 2014 بشأن انشاء مجلس فرعى للمجلس الوطنى للحوار الاجتماعى يسمى مجلس الحكماء، وذلك برئاسته وعضويه كل من مدير مديرية القوى العامله والهجرة ومدير مديرية التضامن الاجتماعى ومدير مديرية الزراعة، وممثل عن الصندوق الاجتماعى وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة وثلاثة اعضاء من ممثلى اتحادات العمال وثلاثة من ممثلى اتحادات أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن مجلس الحكماء يختص بتنفيذ السياسات والخطط، التى يضعها المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار الاجتماعى بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية، التى تعمل على توفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة، وكذلك اقتراح مشروعات استثماريه واقتصاديه محلية لتوفير فرص عمل للشباب.

ويتولى المحافظ بصفته رئيسا لمجلس الحكماء إعداد تقرير دورى كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات، التى اتخذها فى سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه على المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى.

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 1458 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس حكماء متفرعة من المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى.