أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنوفية يقرر إنشاء مجلس للحكماء بالمحافظة

Google+ Print
محافظ المنوفية يقرر إنشاء مجلس للحكماء بالمحافظة محافظ المنوفية يقرر إنشاء مجلس للحكماء بالمحافظة
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قرار رقم 893 لسنة 2014 بشأن انشاء مجلس فرعى للمجلس الوطنى للحوار الاجتماعى يسمى مجلس الحكماء، وذلك برئاسته وعضويه كل من مدير مديرية القوى العامله والهجرة ومدير مديرية التضامن الاجتماعى ومدير مديرية الزراعة، وممثل عن الصندوق الاجتماعى وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة وثلاثة اعضاء من ممثلى اتحادات العمال وثلاثة من ممثلى اتحادات أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن مجلس الحكماء يختص بتنفيذ السياسات والخطط، التى يضعها المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار الاجتماعى بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية، التى تعمل على توفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة، وكذلك اقتراح مشروعات استثماريه واقتصاديه محلية لتوفير فرص عمل للشباب.

ويتولى المحافظ بصفته رئيسا لمجلس الحكماء إعداد تقرير دورى كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات، التى اتخذها فى سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه على المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى.

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 1458 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس حكماء متفرعة من المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365