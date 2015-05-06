مناقشة بروتوكول تعاون بين مركز الأنشطة بمكتبة الإسكندرية وجامعة المنيا

ناقش الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أوجه التعاون المشترك بين مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية والجامعة، وذلك بحضور ممثل المركز الدكتورة مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرنكوفونية والدكتورة شيماء الشريف وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الفرنسية بكليات الألسن والآداب والتربية.

أشارت الدكتورة مروة إلى أن الهدف من اللقاء هو الاتفاق حول أوجه التعاون المشترك، والذى سينظم خلال صيف 2015 بمشاركة 6 طلاب دارسين للغة الفرنسية بالكليات الثلاثة، وذلك لتعريفهم باللغة الفرنسية وأنشطتها باستخدام اللغة كأداة للتعارف بين الشعوب.

وأوضح الدكتور أبو المجد أنه تم التواصل لمشاركة طلاب الفرقة الثانية والثالثة فى التدريب تحت مسمى (سفارة المعرفة)، مضيفًا أن جامعة الإسكندرية لها فرع أساسى فى المكتبة المركزية بالجامعة كمصدر من مصادر التوثيق والمعرفة لدى الطلاب.