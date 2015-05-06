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محلب يتفقد محطة الصب السائل بميناء السخنة

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محلب يتفقد محطة الصب السائل بميناء السخنة محلب يتفقد محطة الصب السائل بميناء السخنة
قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتفقد الحوض الثالث بالميناء والخاص بمحطة الصب السائل، والذى شهد توقيع عقد إنشائها بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة موانئ دبى العالمية على هامش انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بقيمة استثمارات 415 مليون دولار .

ومن جانبه أثنى رئيس الوزراء على ميناء شمال العين السخنة، والتى تعتبر من الموانئ الواعدة والجاذبة للعديد من الاستثمارات، حيث تعد إحدى المحاور الرئيسية بمشروعات قناة السويس الجديدة .

جدير بالذكر أن مساحة المحطة تصل إلى 400 ألف متر، وتم الانتهاء من تجهيز الرصيف وأصبحت جاهزة لاستقبال الغاز المسال، حيث وصل إلى رصيف الحوض الثالث يوم 2 إبريل 2015 محطة التغييز العملاقة هوك جيلانت وجنسيتها جزر تايلاند والتى يبلغ طولها 294 مترا وغاطس 13 مترا.

واستقبلت المحطة أولى شحنات الغاز على متن السفينة كوركوفادو LNG بطول 294 مترا وعلى متنها 65 ألف طن غاز مسال بما يعادل 150 ألف متر مكعب من الغاز.

رافق رئيس اللواء العربى السروى محافظ السويس، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وقيادات محافظة السويس.

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مصر 365

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