إزالة 6 حالات تعد وتطهير محطة مياه الشرب بمركز مطاى فى المنيا

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى والأجهزة الأمنية من إزالة عدد 6 حالات تعد على 5 قراريط و4 أسهم فى نطاق المركز بسيلة الغربية، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى المركز من أجل الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وشدد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على ضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

كما شهد اللواء ناصر فتحى رئيس مركز ومدينة مطاى عملية تطهير وغسيل محطة مياه الشرب بمطاى وذلك للاطمئنان على سير عملية التطهير بالمحطة وحرصا على عدم تأخير وصول المياه النقية للمواطنين.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد أعلنت عن انقطاع تغذية مياه الشرب بالمركز لمدة 12 ساعة متواصلة، لإجراء عمليات غسيل وصيانة محطة مياه الشرب بالمركز.

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