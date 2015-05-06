محافظ الأقصر يلتقي سفير جورجيا

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، أرتشيل دزوليا شفيلى سفير جورجيا بالقاهرة، بحضور ممثلي الزراعة والسياحة، لمناقشة سبل البدء في تفعيل اتفاقية التآخب ما بين الأقصر ومنطقة كاخيتي بجورجيا.

وناقش الجانبان طبيعة المحاصيل الزراعية والكميات التي سيتم تصديرها لجورجيا بالإضافة لسبل شحنها ونقلها، ودعا السفير الشركات والجمعيات الزراعية لحضور المعرض الزراعي الذي سيقام نوفمبر المقبل بجورجيا.

اما على الصعيد السياحي، أوضح الجانبان مدى إمكانية إضافة رحلات الطيران المباشر من جورجيا للأقصر، و العمل على الترويج للرحلات النيلية ما بين الأقصر وأسوان بحيث تستمر زيارة الوفود للأقصر لأكثر من يوم .

وأوضح بدر خطته لفتح المزارات السياحية بالبر الغربي، مساءاً لتسهيل زيارتها على السياح، نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، مؤكداً ترحيبه بتوسيع مجالات التعاون مابين البلدين .