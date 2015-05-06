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ماذا قالت الصحافة الألمانية على هزيمة ريال مدريد أمام يوفنتوس

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ماذا قالت الصحافة الألمانية على هزيمة ريال مدريد أمام يوفنتوس ماذا قالت الصحافة الألمانية على هزيمة ريال مدريد أمام يوفنتوس

برلين،(إفي): أبرزت الصحافة الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء هزيمة ريال مدريد على يد مضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي الليلة الماضية، ولكنها سلطت في القت نفسه الضوء على أهمية هدف الفريق الزائر نحو مساعي الميرينجي لبلوغ النهائي.

وكتبت صحيفة (بيلد) في عنوانها "يوفنتوس محتفي ورونالدو محبط" وأضافت "هكذا سيكون من الصعب على ريال مدريد أن يكون أول فريق يحافظ على لقبه بتاريخ بطولة دوري الأبطال".

وعن أداء كريستاينو رونالدو، قالت الصحيفة الألمانية إنه كان "باهتا" في حين كانت الحركة الوحيدة البارزة له هي الضربة الرأسية التي احرزت الهدف الوحيد للملكي.

وقالت مجلة (كيكر) في عددها الإلكتروني إن ريال مدريد عليه أن يتأهب لأن اليوفي يسعى لبلوغ النهائي، المقرر في العاصمة الألمانية برلين.

وبالرغم من ذلك أشارت الصحيفة إلى أهمية هدف الفريق الزائر (الملكي) وما يمكن تحقيقه من فرص للتأهل لنهائي البطولة الأوروبية.

ومن جانبها سلطت صحيفة (ابندزايتونج) بميونخ الضوء أيضا على أهمية هدف الفريق الزائر.

واستعرضت صحيفة ميونخ قائلة "يحافظ ريال مدريد على فرصه للوصول إلى النهائي. خسر الإسبان وبصفوفهم توني كروس بطل العالم في مباراة غير تقليدية 2-1 أمام

يوفنتوس. بلقاء الإياب في 13 مايو الجاري يكفي للملكي إحراز هدف مقابل لا شيء لكي يبدأ حلمه بالحفاظ على لقبه".

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