سيتي يحضر 100 مليون يورو لخليفة يايا توريه

يرى مانشستر سيتي في بول بوجبا نجم يوفنتوس يايا توريه جديد. ولهذا يسعى النادي الإنجليزي لضمه في الصيف بحسب صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية.

وذكر تقرير الصحفية الصادر اليوم الأربعاء أن مانشستر سيتي يحضر عرضا يعد الأغلى في التاريخ مجاورة مع انتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد.

فسيتي مستعد لإنفاق 100 مليون يورو على صفقة بوجبا صاحب الـ22 عاما ونجم المنتخب الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن رغبة سيتي في ضم بوجبا تأتي لتعويض يايا توريه الذي يبلغ من العمر 31 عاما.

ويأمل سيتي في إيجاد لاعب مثل توريه، يتألق هجوميا ولديه حس دفاعي مميز. وقد وجد النادي الإنجليزي ضالته في بوجبا.