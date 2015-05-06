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محافظ الأقصر يناقش مع سفير جورجيا بمصر تفعيل اتفاقية التآخى

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محافظ الأقصر يناقش مع سفير جورجيا بمصر تفعيل اتفاقية التآخى محافظ الأقصر يناقش مع سفير جورجيا بمصر تفعيل اتفاقية التآخى
التقى محمد بدر محافظ الأقصر، أرتشيل دزوليا شفيلى سفير جورجيا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور ممثلى وزارتى الزراعة والسياحة، لمناقشة سبل البدء فى تفعيل اتفاقية التآخى ما بين الأقصر ومنطقة كاخيتى بجورجيا، وناقشا خلال اللقاء طبيعة المحاصيل الزراعية والكميات التى سيتم تصديرها، بالإضافة إلى سبل شحنها ونقلها.

ودعا سفير جورجيا بمصر الشركات والجمعيات الزراعية بالمحافظة لحضور المعرض الزراعى الذى سيقام نوفمبر المقبل بجورجيا، وعلى الصعيد السياحى، أوضح الجانبان مدى إمكانية إضافة رحلات الطيران المباشر من جورجيا للأقصر، والعمل على الترويج للرحلات النيلية ما بين الأقصر وأسوان بحيث تستمر زيارة الوفود للأقصر لأكثر من يوم.

وأوضح محمد بدر محافظ الأقصر خطة المحافظة لفتح المزارات السياحية بالبر الغربى مساءً، لتسهيل زيارتها على السياح، نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، معلناً ترحيبه بتوسيع مجالات التعاون ما بين البلدين.
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